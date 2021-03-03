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Kamu bankaları mesai saatlerini yeniden düzenledi

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın, yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncelledi.

Murat Birinci   | 03.03.2021
Kamu bankaları mesai saatlerini yeniden düzenledi

İstanbul

Kamu bankaları, kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme çerçevesinde yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.

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