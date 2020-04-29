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Jandarma Genel Komutanlığından Şehit Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için başsağlığı mesajı

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için başsağlığı diledi.

Muhammed Ali Toruntay   | 29.04.2020
Jandarma Genel Komutanlığından Şehit Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için başsağlığı mesajı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in, Tunceli'deki Munzur Çayı'nda 17 Mart'ta, operasyon öncesi tatbikat esnasında botun alabora olması sonucu dengesini kaybederek suya düştüğü ve naaşına bugün ulaşılabildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tunceli Jandarma Arama Kurtarma Timinde görevli kahraman silah arkadaşımız Şehit Uzman Jandarma Çavuş Yılmaz Güneş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Şehit Güneş için yarın ikindi vakti, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

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