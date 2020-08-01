İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı
İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkisinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı.
İzmir
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 10 arazöz ile 3 dozer sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.
Yangın, Çamönü Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yaklaştı.
Menderes-Gümüldür kara yolu ulaşıma kapatıldı
Bir evin bahçesindeki samanlığa sıçrayan alevler, vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Bazı vatandaşlar, yangının ev ve bahçelerine sıçramaması için hortumlarla nöbet tutuyor.
Bu arada yangın nedeniyle Menderes-Gümüldür kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanılan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Kemalpaşa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa'nın Bayrak mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.