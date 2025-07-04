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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fatih Çapkın, Nuran Bıçak  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf Nuran Bıçak/AA

Bursa

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki anızda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki ormana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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