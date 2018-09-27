İzmir'deki FETÖ/PDY'ye finansal destek davasında karar

İzmir'de, FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla yargılanan Küçükbay Holdingin eski yönetim kurulu başkanı Ahmet Küçükbay ve üç kişiye 5 yıl 5 ay ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

İZMİR

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla yargılanan Küçükbay Holdingin eski yönetim kurulu başkanı Ahmet Küçükbay, kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyesi Abdullah Kavuk, oğlu Metehan Kavuk ve kuyumcu Şeref Sipahi'ye 5 yıl 5 ay ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Küçükbay, Kavuk ve Sipahi, tutuksuz yargılanan Metehan Kavuk ile avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, savcının sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle verdiği mütalaasının ardından söz alan sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

Öğleden önceki duruşmada savunma yapan sanıklar Metehan ve Abdullah Kavuk'un ardından söz alan Küçükbay, 17/25 Aralık 2013 sürecinin ardından devletin yanında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve FETÖ/PDY'nin karşısında olduğunu belirterek, gerek soruşturma, gerekse yargılama aşamasında geçmişteki örgüt bağlantısı nedeniyle pişmanlığını dile getirdiğini söyledi.

Bu aşamalarda samimi bir şekilde örgütle ilgili bildiklerini ve örgütle bağlantılı olan şüphelilerin isimlerini yargı mensuplarına aktardığından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini mahkemeye ileten Küçükbay, beraatini ve şirketi üzerindeki kayyum kararın kaldırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasını kabul etmediğini kaydeden Sipahi ise örgüt üyesi olmadığını, FETÖ/PDY'nin toplantılarına katılmadığını ve örgüte para aktarmadığını savunarak, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Yargılama boyunca mahkeme huzurunda dinlenilen tanıkların, örgüt toplantılarına katılan FETÖ mensuplarının adını verirken kendisinin ismini zikretmediğini söyleyen Sipahi, "Ömrüm boyunca ABD'ye gitmedim, Fetullah Gülen ile tanışmadım, görüşmedim. Gediz Üniversitesinin mütevelli heyeti üyesiydim ancak burada suç işlemek kastıyla hareket etmedim. 2015'te bu üyeliğimden istifa ettim. Mütevelli üyesi olduğum için pişmanım." şeklinde savunma yaptı.

Sipahi, 28 yıllık meslek hayatında FETÖ'den destek almadığını, mal varlığının tamamını çalışmayla kazandığını ileri süren Sipahi, uzun süredir tutuklu bulunduğundan mağdur olduğunu söyledi, berat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdullah Kavuk, Küçükbay ve Sipahi'nin, "terör örgütüne finans sağlamak" suçundan beraatine karar verirken, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan Abdullah Kavuk'a 13 yıl, Sipahi'ye 9 yıl 6 ay, Metehan Kavuk'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Aynı suçtan 13 yıl hapis cezası verdiği Küçükbay'ın etkin pişmanlık hükümleri uyarınca cezasını yarı oranında düşürerek 6 yıl 6 ay'a indiren mahkeme heyeti, yargılama aşamasında verdiği bilgiler ve duruşmalardaki iyi halini gözeterek cezayı 5 yıl 5 aya düşürerek, sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

Abdullah Kavuk'un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Sipahi'nin de hükümle tahliyesini kararlaştırdı.

Süreç

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6 ve 8 Ağustos'ta örgüte finans sağladıkları iddia edilen iş adamlarına yönelik operasyonlarda aralarında TMSF'ye devredilen Küçükbay Şirketler Grubu sahibi Ahmet Küçükbay ile gayrimenkul, otomotiv, akaryakıt sektöründeki yatırımlarıyla tanınan, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyelerinden Abdullah Kavuk'un da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda da FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki para trafiğini yürüttükleri, iş adamlarından topladıkları yüklü miktarda bağışı örgüte aktardıkları iddia edilen kuyumcu Şeref Sipahi yakalanmıştı. Sipahi'nin de Küçükbay ve Kavuk gibi kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucularından olduğu iddia edilmişti.

İddianamede, sanıklar Küçükbay, Abdullah ve Metehan Kavuk ile Sipahi'nin, "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

Muhabir: Ömer Süt