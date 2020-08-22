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İzmir'de piknik yerleri dışındaki ormanlık alanlarda piknik ve konaklama yapılamayacak

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de 31 Ekim'e kadar piknik yerleri dışındaki ormanlık alanlarda piknik ve konaklama yapılamayacağı bildirildi.

Ali Korkmaz   | 22.08.2020
İzmir'de piknik yerleri dışındaki ormanlık alanlarda piknik ve konaklama yapılamayacak

Izmir

İzmir'de 31 Ekim'e kadar piknik yerleri dışındaki ormanlık alanlarda piknik ve konaklama yapılamayacak.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İzmir İli Orman Yangınları Mücadele Komsiyonu"nun dün Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız başkanlığında toplandığı belirtildi.

Vatandaşların ormanlık alanlarda yoğun şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları aktarılan açıklamada, bu durumun hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot ile çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu için daha önceki tedbirlerin dışında yeni kararların alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında ormanlarda piknik yerleri dışında piknik ve konaklama yapılması yasaktır. Bu husus İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince takip edilecektir. Yangın sezonu boyunca piknik yapılacak yerlerin listesi ilgililere verilecektir. 18 Mart 2020'de alınan karar ile belirlenen piknik ve mesire yerlerinde, ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç olmak üzere, 31 Ekim 2020'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00’den sonra müsaade edilmeyecektir."

Yangın yönünden tehlikeli alanların yanı sıra mutlaka korunması gerekli bölgelere girişlerin orman köylerinde yaşayanlar ve orman işinde çalışanlar haricinde yasaklandığı kaydedilen açıklamada, alınan karar ve tedbirlere tüm ilgililer ile vatandaşların hassasiyetle uymaları gerektiği vurgulandı.

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