Birçok ilde sıcak hava etkisini sürdürüyor
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği birçok kentte halk, serinlemek için park ve gölgelik alanlar ile plajları tercih etti.
Ankara
Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul genelinde ortalama sıcaklık 35 dereceye kadar yükseldi.
Saat 13.20 itibarıyla sıcaklıklar Tuzla ve Çekmeköy'de 39, Şile'de 38, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de 37 derece ölçüldü.
Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girerken, bazıları sahil ve parklarda piknik yaptı.
Millet bahçeleri ve parklar, öğle saatlerinde sahillere göre biraz daha boş kaldı.
Bazı kişiler de gölgelik alanlarda ve ağaç altlarında dinlenmeyi tercih etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na gelen Hasan Çelik, "Sıcaklardan dolayı denize geldim. Deniz çok güzel. Halkımız biraz temiz baksa daha da güzel olacak." dedi.
Sahile gelen 13 yaşındaki Berat Karakuş da arkadaşlarıyla denize atladığını, böylece hem eğlendiğini hem de serinlediğini dile getirdi.
Beşiktaş'ın Bebek semtine gelenler sahil şeridinde piknik yapıp denize girdi.
Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı botlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devriye görevi yapıyor.
Sarayburnu ile Üsküdar'da sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.
Bazı vatandaşlar Boğaz'ın manzarasında yüzerken, bazıları da ağaçların altında dinlendi.
Büyükçekmece Sahili'ne yüzmeye gelenler yüksek sıcaklıktan şikayet etti.
Ziyaretçilerden Bekir Salih, sıcak havadan dolayı denizde serinlemeye geldiğini anlatarak, deniz suyunun çok güzel ve sıcak olduğunu kaydetti.
Trafikte seyreden bazı araçlarda ortam sıcaklığının 40 dereceye çıktığı görüldü.
Edirne
Kentte 40 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar, kapalı çarşı, cami avlusu ve ağaçların gölgesinde vakit geçiriyor.
Fotoğraf: Cihan Demirci/AA
Gölgelik alanların fazla olduğu TOKİ Başkanlığınca Meriç Nehri kenarına yapılan Söğütlük Millet Bahçesi'ne giden Edirneliler, nehir kenarındaki kafelerde oturdu, ağaçların gölgesinde piknik yaptı. Çocuklar ise parkta sıcaktan bunalmadan oyun oynadı.
Kübra Günaydın, AA muhabirine, sıcak havaların bunaltıcı dereceye ulaştığını söyledi.
Serinlemek için Millet Bahçesi'ne geldiklerini anlatan Günaydın, "Hava sıcaklığı 40 derece hissediliyor, biz de buraya geldik. Oturma alanları gölge, çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu sıcaklarda herkese burayı tavsiye ederiz." dedi.
Erhan Akar da Millet Bahçesi'nde sıcaktan etkilenmeden ailesiyle güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.
Mehmet Kaya ise son 10 yılın en sıcak döneminin yaşandığına dikkati çekti. Kent merkezinde sıcak havalarda genellikle kapalı çarşıyı tercih ettiklerini anlatan Kaya, "Kapalı çarşılar gayet serin. Havalar çok sıcak, elimizden su eksik olmuyor gün boyunca." diye konuştu.
Kutay Kaya ise şapka ve güneş gözlüğü olmadan dışarı çıkmadığını belirterek, genellikle akşam saatlerinde dolaşmaya çıktığını anlattı.
Kırklareli
Kırklareli'nde de hava sıcaklığı öğle saatlerinde 37 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalanlar kent merkezinde ağaçlık alanlardaki gölgelerde serinlemeye çalıştı.
İşleri dolayısıyla dışarıda olan bazı vatandaşlar ise bina ve ağaç gölgelerinde yürümeyi tercih etti.
Fotoğraf: Özgün Tiran/AA
Tekirdağ
Tekirdağ'da ise 34 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla vatandaşlar park, bahçe, cami avlusu gibi serin yerlerde vakit geçiriyor.
Bazı vatandaşlar, Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı.
Sıcak havadan dolayı Hükümet Caddesi ile sahil dolgu alanının sakin olduğu gözlemlendi.
Sakarya
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Sakarya'da en yüksek hava sıcaklığı 38 derece kaydedildi.
Sıcak havadan bunalanlar, park ve gölgelik alanlarda serinledi.
Fotoğraf: Burak Uçar/AA
Güneşten korunmak isteyen bazı kişiler şemsiye ve şapkayla gezerken, bazıları ise çeşme başlarında yoğunluk oluşturdu.
Sıcak havadan etkilenen kuşlar da susuzluklarını gidermek için gar meydanındaki havuzdan su içti.
Kocaeli
Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Kocaeli'de serinlemek isteyenler, mavi bayraklı plajlara yöneldi.
Sıcaktan bunalanlar, İzmit Körfezi'ndeki mavi bayraklı Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajları ile Karadeniz kıyısında bulunan Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço, Kovanağzı ve Seyrek plajlarına ilgi gösterdi.
Fotoğraf: Melih Palas/AA
Sahillerde bazı kişiler denize girerken, bazıları da şemsiye gölgesinde güneşten korunmayı tercih etti.
Plaja gelenlerden Coşkun Kara, AA muhabirine, havanın sıcak olması nedeniyle ailecek Ereğli Kumyalı Plajı'na geldiklerini belirterek, burada denizin ve güneşin tadını çıkardıklarını söyledi.
Şaban Sangül de Altınkemer Plajı'nda hissedilen sıcaklığın 40'tan yüksek olduğunu aktararak, "Serinlemek için her dakika denize giriyorum. Saat 09.00'da plaja geliyorum, 14.00'e kadar yüzüyorum. Serinlemenin en güzel yolu, denize girmek. Hem spor yapıyorum hem de güzel vakit geçiriyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.