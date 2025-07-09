Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir
Kürendere Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarında da uçak ve helikopterlerle havadan müdahaleye yeniden başladı.
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Yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye de yapılıyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 9, 2025
Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla hava operasyonlarına yeniden başladı https://t.co/EbovgbxH8G pic.twitter.com/pnI457X57t
Yanan alanın etrafını saran ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.