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İzmir'de elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan kız çocuğu: 'Kendim planladım'

Pedagog eşliğinde keşif için bulunduğu inşaata da götürülen küçük kız, kendisini kimsenin kaçırmadığını söyledi.

Yusuf Soykan Bal   | 28.10.2020
İzmir'de elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan kız çocuğu: 'Kendim planladım'

İzmir

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulunan kız çocuğunun, gece dışarıda vakit geçirdiği için ailesinin kendisine kızmasından korktuğunu ve bu nedenle kaçırılmış numarası yaptığını söylediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, dün gece inşaatta bulunan kız çocuğunun ifadesi Çocuk Şube Müdürlüğünde alındı.

Pedagog eşliğinde keşif için bulunduğu inşaata da götürülen küçük kız, kendisini kimsenin kaçırmadığını söylediği ve ifadesinde "Ailemden korkuyordum. Dışarıda vakit geçirmek için arkadaşlarımla buluştum ancak saatin geç olduğunu farkettim. Onlar kızmasın diye bunu kendim planladım." dediği öğrenildi.

Kız çocuğu ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

Balçova Kemalpaşa Mahallesi'ndeki inşaatın önünden geçen bir kadın, "Yardım edin" şeklinde ses duyması üzerine polisi aramış, bu arada çevre sakinleri de inşaatta elleri ve ayakları bağlanmış, kafasına da çanta geçirilmiş 13 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu.

Kız çocuğu için ailesinin de kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.


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