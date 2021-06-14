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İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangınlara ilişkin gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK üyesi şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Yusuf Soykan Bal   | 14.06.2021
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı

Izmir

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran'da Buca Koop. Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki 4 ayrı noktada meydana gelen yangınların, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü ve bölgede terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Orman Muhafaza Müdürlüğü ve Buca Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu zanlı D.A'nın (37) olay yerine yakın bir noktada yakalandığı ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikat sonucunda, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandığı kaydedildi.

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