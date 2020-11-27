Euro
9.30
Dolar
7.80
BIST 100
1,341.35
Altın
1,809.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

İzmir merkezli, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Meriç Ürer   | 27.11.2020
İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Izmir

İzmir merkezli, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında terör örgütünün kadın yapılanması üyelerinin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazılarının ikametgahları İstanbul, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Kars'ta bulunan ve PKK/KCK'nın illegal kadın yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında HDP'nin Malatya Akçadağ İlçe Başkanı, Menemen ilçe yöneticisi ve HDP üyelerinin de olduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 zanlı da İzmir'de yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan "Şervan Amed" kod adlı A.Ş'nin üst aramasında elde edilen dijital malzemelerin incelenmesi sonucu örgütün Suriye uzantısı YPG'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli de gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşı yarışındaki biyoteknoloji ve ilaç şirketleri yatırımcıların radarında
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 61 milyon 309 bini geçti
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 134 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 337 kişi öldü

Benzer haberler

İsrail gazetesine konuşan PKK elebaşı Karayılan: AK Parti Batı ve laiklik karşıtı

İsrail gazetesine konuşan PKK elebaşı Karayılan: AK Parti Batı ve laiklik karşıtı

İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Başkentte terör propagandası operasyonu: 10 gözaltı

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Paris'te sığınmacıların tahliyesinde şiddet uygulayan polislere görevden uzaklaştırma cezası

Paris'te sığınmacıların tahliyesinde şiddet uygulayan polislere görevden uzaklaştırma cezası
Fransa'dan özel hayatın gizliliği ve basın özgürlüğüne yönelik tartışmalı adım: Güvenlik yasası tasarısı

Fransa'dan özel hayatın gizliliği ve basın özgürlüğüne yönelik tartışmalı adım: Güvenlik yasası tasarısı