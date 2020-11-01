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Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası, hasar tespit çalışmaları bitene kadar kullanılmayacak

Depremde sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri oluşan binada görev yapan 2 bin dolayında personel, binadaki durum netleşinceye kadar belediyenin ek hizmet binalarında mesailerine devam edecek.

Halil Şahin   | 01.11.2020
İzmir Büyükşehir Belediyesi binası, hasar tespit çalışmaları bitene kadar kullanılmayacak

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası, hasar tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar kullanıma kapandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, depremde belediye binasında sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri oluştu.

Binada hasar tespit çalışması yapılacağı, bu sürede tedbiren binanın kullanılmayacağı duyuruldu.

Binada görev yapan 2 bin dolayında personelin durum netleşinceye kadar belediyenin diğer binalarında mesailerine devam edeceği kaydedildi.

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