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Konya’nın Kulu ilçesinde 5.2 deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.46'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. -VTR- Ankara ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.
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Ekonomi

AB, konut krizine karşı plan hazırlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerji ve Konuttan Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, Avrupa'da konut krizi yaşandığını belirterek, uygun fiyatlı konut sağlamak üzere bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
AB, konut krizine karşı plan hazırlıyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerji ve Konuttan Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, Brüksel'de Avrupa'nın çeşitli şehirlerinin belediye başkanlarından oluşan bir grupla konut sorunu konusunda yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

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"Avrupa, bir konut krizinin ortasında. Çok sayıda şehirde, çok sayıda insan düzgün bir eve sahip olamıyor." diyen Jorgensen, özellikle polis memurları, hemşireler veya öğretmenler gibi toplum için önemli işlere sahip insanların hizmet verdikleri şehirlerde yaşayamamasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Jorgensen, konut krizini çözmenin ana öncelikleri arasında yer aldığına işaret ederek, bazı şehirlerin bu konuda somut tavsiyelerde bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Avrupa'da uygun fiyatlı konut için bir plan hazırlama sürecinde olduğunu bildiren Jorgensen, önemli şehirlerin belediye başkanlarının bu konuda ön saflarda olduğunu ve görüşlerinin büyük önem taşıdığını anlattı.

Bu kapsamda, Avrupa'nın farklı şehirlerinin belediye başkanları Jorgensen'e hazırladıkları Avrupa Konut Eylem Planı'nı sundu.

Planda, AB'nin uygun fiyatlı konut sağlamak için yılda yaklaşık 300 milyar avroyu harekete geçiren bir fon kurması talep edildi.


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