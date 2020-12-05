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İstanbul'da terör örgütü FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da terör örgütü FETÖ’nün "gaybubet evleri"ne gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İlyas Kaçar   | 05.12.2020
İstanbul'da terör örgütü FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, örgütün "gaybubet evleri" olarak bilinen 32 adrese baskın düzenledi.

Adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.



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