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İBB'ye bağlı Metro İstanbul, "temas" sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemlerinin devam ettiğini bildirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) Bağlı Metro İstanbul, dün teknik arıza olarak açıkladığı M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin "temas" ettiğini bildirdi.

Murat Paksoy, Hasan Hüseyin Kul  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
İBB'ye bağlı Metro İstanbul, "temas" sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemlerinin devam ettiğini bildirdi

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve hala devam eden aksaklıkla ilgili açıklama yapıldı.

Aynı hesaptan dün saat 06.01'de yapılan duyuruda "teknik bir arıza" olarak nitelendirilen sorunla ilgili yapılan yeni açıklamada şu ifadelerde yer verildi:

"M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır."

Bu tarihe kadar Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında yaklaşık 15 dakika aralıklarla mekik seferlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, Altunizade-Samandıra merkez istasyonları arasında normal sefer tarifesinin uygulandığı kaydedildi.

Yolcuların Üsküdar ve Altunizade istasyonunda oluşabilecek yoğunluk ve beklemelerden etkilenmemeleri için bilgilendirmelerde bulunulan açıklamada, "Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafında bulunan İETT durağından Altunizade yönüne, Altunizade İstasyonu'nda 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlenmektedir. Yolcularımız alternatif olarak bu otobüsleri kullanarak istasyonlardaki yoğunluktan etkilenmeden ulaşım sağlayabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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İBB'ye bağlı Metro İstanbul, "temas" sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemlerinin devam ettiğini bildirdi

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