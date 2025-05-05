İBB'nin Hamidiye Su ürünlerine yüzde 20 zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ'nin su ürünlerine yüzde 20 zam yapıldı.
İstanbul
Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su 100 liradan yüzde 20 zamla 120 liraya yükseldi.
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Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 120 liradan 140 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 190 liradan 210 liraya çıktı.
Hamidiye Su'ya en son 30 Ekim 2024'te yüzde 17,85 zam yapılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.