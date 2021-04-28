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İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesinde il dışına çıkmak isteyenler, Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Mustafa Hatipoğlu   | 28.04.2021
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 26 olarak ölçüldü.

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