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Türkiye

İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların 3'ünün tutuklandığı bildirildi.

Hüseyin Bağış   | 28.02.2021
İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon

İstanbul

İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yurt dışı bağlantılı sahte Kovid-19 raporu düzenleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından örgüt liderinin dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Gürcistan uyruklu N.M. olduğunu tespit etti.

Örgüt yöneticisi Suriye uyruklu M.T'nin ise beyaz önlük giyip, doktor rolü yaparak Kovid testi yaptırmak için gelen kişilerden sokakta veya turizm acentesi içerisinde sürüntü örneği aldığı, kişiler uzaklaşınca örneği çöpe attığı anlar polis kamerasına yansıdı.

Suç örgütünün, sahte Kovid-19 test sonuçlarını online olarak kare kod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesi kurdukları, müşterilere sahte negatif rapor çıkardıkları, bu sahte raporun kare kod ile doğrulanması yapılmak istendiğinde yine aynı web sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği, raporlarda Sağlık Bakanlığının amblem ve başlıklarının gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn edildiği, imza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimlerinin kullanıldığı belirlendi.

Şüphelilerin rapor için 150 ile 300 dolar arasında para aldıkları belirlendi.

Polis, İstanbul'da 8 adrese düzenlediği operasyonda aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen N.M'nin de bulunduğu 12 şüpheliyi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonları ile test kitleri, binlerce sahte Kovid-19 raporu ve yabancı şahıslara ait pasaport fotokopileri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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