Euro
8.76
Dolar
7.35
BIST 100
1,550.93
Altın
1,735.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı

İstanbul'da, organize suç çetesine yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 19.03.2021
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan gözaltı kararı bulunan 14 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 3 ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çete lideri Gürkan G. ve bazı zanlılar yakalandı, adreslerde aramalar yapıldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya, AstraZeneca aşısını uygulamaya devam edecek
İtalya'da Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Johnson Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Paris dahil 16 bölgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Benzer haberler

Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 9 odalı sığınak imha edildi

Kırmızı bültenle aranan İranlı şüpheli Şişli'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan İranlı şüpheli Şişli'de yakalandı
İstanbul'da 60 bin 384 korsan kitaba el konuldu

İstanbul'da 60 bin 384 korsan kitaba el konuldu
Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi