İstanbul'da kaçak üretilen 20 bin 650 tıbbi maskeye el konuldu
İstanbul'da kaçak üretilen 20 bin 650 tıbbi maske ile 22 dikiş makinesine el konuldu.
İstanbul
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Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Polis ekipleri, Muratpaşa Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde hijyenik olmayan ortamda yüklü miktarda tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 20 bin 650 maske, maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ve 22 dikiş makinesine el koydu.
İş yeri sahibine idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.