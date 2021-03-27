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İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası Van'da bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde yol kontrolünde durdurulan bir araçta ele geçirilen 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyasının İstanbul'da bir evden çalındığı tespit edildi.

Necmettin Karaca   | 27.03.2021
İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası Van'da bulundu

Van

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıakçagedik Jandarma Uygulama Noktası'nda, 34 TS 4554 plakalı aracı durdurarak arama yaptı.

Ekipler, araçta buldukları 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyasının İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir evden çalındığını belirledi.

Gözaltına alınan A.Ç ile H.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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