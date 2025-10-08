Dolar
Ekonomi

Altının onsu ilk kez 4 bin doları geçerek rekor kırdı

Altının onsu, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle oluşan risk artışının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Bahattin Gönültaş  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Altının onsu ilk kez 4 bin doları geçerek rekor kırdı

Berlin

Bu yıla 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, jeopolitik gelişmeler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler ve dünyadaki siyasi belirsizlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Bu gelişmelere ABD'de hükümetin kapanması eklenince ons altındaki yükseliş ivmelendi.

Altının onsu bugün ilk kez 4 bin doları aştı. Güne pozitif bir seyirle başlayan ons altın 4 bin 37,10 dolara yükselerek rekor kırdı.

Böylece altının onsu, yıl başından bu yana 1400 doların üzerinde değer kazandı.

ABD'deki bütçe krizinin etkisi

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD'deki bütçe kriziyle ABD'nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalmasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

ABD'de hükümetin kapanmasının ülkeye güvensizliği daha da artırdığını belirten analistler, ABD'nin ulusal borcunun da yatırımcıları tedirgin ettiğini dile getirdi. Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının da fiyatlardaki yükselişte etkili olduğunu ifade etti.

Türkiye ve dünya gündemi

Trump: Herkesin (Gazze'de ateşkes) anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız

Trump, ABD ile Kanada'nın "Altın Kubbe" savunma projesinde yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi

Kremlin: ABD, Ukrayna’ya Tomahawk verirse gerilimin yeni bir aşaması başlar

