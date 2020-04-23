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İstanbul Valiliği'nden, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğince, 30 Mart 2020 tarihinde CHP Genel Başkanının ifade ettiği gibi herhangi bir toplantının yapılmadığını bildirdi.

Ayşe Erkeç   | 23.04.2020
İstanbul Valiliği'nden, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama

İstanbul

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında "Covid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi, 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor" şeklindeki sözlerine ilişkin, 30 Mart 2020 tarihinde CHP Genel Başkanının ifade ettiği gibi herhangi bir toplantının yapılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir televizyon programında dile getirilen 'Covid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor.' şeklindeki iddiası nedeniyle açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur" denildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Covid-19 Pandemisiyle Valiliğimiz koordinasyonunda bütün kurum ve kuruluşlar tam bir işbirliği ve dayanışma içinde mücadele etmektedir.

30 Mart 2020 tarihinde Sayın CHP Genel Başkanının ifade ettiği gibi herhangi bir toplantı yapılmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın katılamadığı toplantı, 22 Mart 2020 tarihinde sosyal mesafenin korunabilmesi için Anadolu ve Avrupa Yakası Belediye Başkanlarımızın katılımıyla iki ayrı oturumda yapılan toplantıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu söz konusu toplantıya davet edilmiştir.

Ancak, İBB Özel Kalem Müdürü tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanının, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılmaları nedeniyle toplantıya yetişemeyecekleri bildirilerek, yerine temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı katılmıştır.

Covid-19 Pandemisiyle ilgili yapılan diğer bütün toplantılara ve video konferanslara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu katılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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