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Gündem

İstanbul'daki 500T otobüs hattının güzergahı kısaldı

Hat, Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ yerine Tuzla Şifa Mahallesi-4. Levent Metro güzergahında hizmet verecek.

Hasan Hüseyin Kul  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
İstanbul'daki 500T otobüs hattının güzergahı kısaldı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentin en uzun otobüs hatlarından biri olan 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının güzergahı kısaltıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

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Toplantıda, İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve kentin en uzun otobüs hatlarından olan 500T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının reorganizasyonu gündeme geldi.

Gündem maddesinde, 500T hattının uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi sebeplerle yönetiminin zorlaştığı, zirve saatlerde sefer tarifelerine uyulamama gibi sorunlarla karşılaşıldığı belirtildi.

Hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 500T hattının bölünmesinin teklif edildiği gündem maddesinde, "Hattın 4. Levent Metro durağında sonlandırılmasıyla mevcut sefer sayısı korunarak tasarruf edilecek 15 araç ile 4. Levent-Cevizlibağ güzergahında yolculuk yapmak isteyen yolcularımız için 500L (4. Levent-Cevizlibağ) hattının kapasitesi artırılacaktır. 500T hattının tarifesinin 2 tam biletli olması sebebiyle tek biletli hizmet vermekte olan 500L hattından 500T numaralı hatta yapılan aktarmalarda 1 tam biletli tarifenin geçerli olması, 500T hattından 500L numaralı hatta yapılan aktarmaların ücretsiz olması önerilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Toplantıda konuşmaların ardından yapılan oylamada, 500T hattının güzergahının kısaltılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Hat, bundan sonra Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ yerine Tuzla Şifa Mahallesi-4. Levent Metro güzergahında hizmet verecek.

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