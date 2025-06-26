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Gündem

Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Cem Şan  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa

Marmaracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve 92 personelle yangını söndürmeye çalışıyor.


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