İş güvenliği alınmadan çalıştığı inşaatta ayak parmaklarından oldu

Kars'ta, iş güvenliği önlemi alınmayan bir inşaatta çalıştığı sırada akıma kapılan, bacak ve ayaklarında üçüncü derece yanıklar oluşan ve sağ ayağındaki iki parmağı kesilen Önder Toper, yaşadığı olayı unutamıyor.

Fotoğraf: AA/İlhami Erkılıç

ERZURUM - İlhami Erkılıç

Kars'ta iş güvenliği önlemi alınmadan çalıştığı inşaatta elindeki 8 metrelik alüminyum borunun yüksek gerilim hattına temasıyla akıma kapılan, bacak ve ayaklarında yanıklar oluşan ve sağ ayağındaki iki parmağı kesilen Önder Toper, yaşadığı acı olayın izlerini silmek istiyor.

Kağızman ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Önder Toper, babası Muhittin Toper'in akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle eğitimine ara verip ailesinin geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalışmaya başladı.

İlçede yaklaşık 3 ay önce alüminyum doğrama işinde çalışmaya başlayan Toper, iş güvenliği önlemi alınmadığı bir inşaatta çalıştığı sırada 8 metrelik alüminyum boruyu birinci kattan üçüncü kata uzatmak isterken borunun yüksek gerilim hattına temasıyla akıma kapıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve yaralanan Toper, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Toper, Kars Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) sevk edildi.

BEAH Yanık Merkezi Sorumlusu Opr. Dr. Mehmet Öztürk ve ekibince tedaviye alınan Toper'in sağ ayağındaki serçe ile yanındaki parmağı kesildi. Daha sonra ikinci bir operasyon geçiren Toper'e, sol bacağından alınan parçalarla sağ bacağına doku nakli yapıldı.

Yaşadığı korkuyu unutamayan ve iyileşeceği günü umutla bekleyen Toper, tedavisi sonrası olayla ilgili hukuki süreç başlatacak.

Önder Toper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin maddi durumunun yeterli olmaması sebebiyle çalışıp evinin geçimini sağladığını söyledi.

Babasının akciğer kanseri olmasından dolayı çalışamadığını anlatan Toper, "Yaklaşık 3 ay önce inşaatta çalıştığımda birinci kattan üçüncü kata 8 metrelik alüminyum boruyu uzatmak isterken borunun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapıldım. Yanımdakiler beni toprağa attı, daha sonra hastaneye kaldırdılar." dedi.

Toper, 65 gündür tedavi gördüğünü belirterek, bu süreçte iki kez ameliyat olduğunu ve sağ ayağındaki 2 parmağının da kesildiğini belirtti.

"İnsan parasız ve çaresiz kalınca her işte çalışıyor"

Yaşadığı olayı unutmadığını söyleyen Toper, şöyle davam etti:

"Hastaneye geldiğimde ayak parmaklarım ve bacaklarım siyah olmuştu. 10 gün önce sol bacağımdan parça alıp sağ bacağıma ek yaptılar. Doktorlar yürümemde sorun olmayacağını ancak aksama olabileceğini söyledi. Eskisi gibi her işte çalışamayacağım. İşe ihtiyacım olduğu için sigortasız çalıştım ve iş verene de sigorta yapmasını söylemiştim. Çalıştığım yerde iş güvenliği önlemi alınmamıştı, sigortamı da kaza geçirdiğim gün yaptırmışlar. İnsan parasız ve çaresiz kalınca her işte çalışıyor. Evde tek çalışan benim ve aileme bakıyorum. Babam kanser hastası sürekli hastanede tedavi görüyor."

Anne Senem Toper de "Eşim kanser olduğu için çalışmıyor ve evin geçimini Önder sağlıyor. Oğlum 1 ay olmuştu işe gireli, geçirdiği iş kazası sonucu ayak parmakları kesildi. Bundan sonra ne yaparız bilemiyorum. Evimiz kira, diğer çocuğum okula gidiyor, hiçbir gelirimiz yok." diye konuştu.

Yanık Ünitesi Merkez Sorumlusu Opr. Dr. Mehmet Öztürk ise Topler'in yüksek gerilim hattına teması sonucu bacak ve ayaklarında üçüncü derece, vücudunun çeşitli yerlerinden ikinci derece yanıklar sebebiyle hastaneye getirildiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin sürdüğünü kaydetti.