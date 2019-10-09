İngiliz havayolu şirketinden kapasite artışı kararı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İngiliz havayolu şirketi ve tur operatörü easyJet, 2020 yılı için tekrar kapasite artışı kararı aldı." dedi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiliz havayolu şirketi ve tur operatörü easyJet'in 2020 yılı için tekrar kapasite artışı kararı aldığını bildirdi.
İngiliz havayolu şirketi ve tur operatörü easyJet, 2020 yılı için tekrar kapasite artışı kararı aldı. pic.twitter.com/7hnBGMRf3c— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) October 9, 2019
Ersoy, Twitter hesabından, havayolu şirketlerinin 2020 yılı için ek koltuk kapasitelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında havayolu şirketlerinin 2020'deki ek koltuk kapasitelerine ilişkin verilerine yer veren Ersoy, İngiliz havayolu şirketi ve tur operatörü easyJet'in 2020 için tekrar kapasite artışı kararı aldığını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.