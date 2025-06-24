TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.
TBMM
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un makamında Ersoy'u kabul ettiği bildirildi.
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