Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Kütüphanesi'ndeki bazı nadir eserler dijital ortamda
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hocamızın vefat yıl dönümünde insanlığın ortak hafızasına armağan ettiğimiz bu kıymetli koleksiyon, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının resmi sayfasından bugün itibarıyla erişime açılıyor." dedi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonundaki yazma ve Osmanlıca nadir matbu eserlere, bugünden itibaren dijital ortamdan erişilebileceğini bildirdi.
Fuat Sezgin Hocamızın ilim ve insanlık mirasına bir vefa adımı daha attık.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 30, 2025
Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihî Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonundaki yazma ve Osmanlıca nadir matbu eserlere artık dijital ortamda erişilebilecek.
Hocamızın vefat yıl… https://t.co/ZIxp393RhR
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilim ve insanlık mirasına bir "vefa adımı" daha attıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonundaki yazma ve Osmanlıca nadir matbu eserlere artık dijital ortamda erişilebilecek. Hocamızın vefat yıl dönümünde insanlığın ortak hafızasına armağan ettiğimiz bu kıymetli koleksiyon, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın resmi sayfası 'http://yek.gov.tr' adresinde bugün saat 15.00 itibarıyla erişime açılıyor. Bu dijital mirasın gelecek kuşaklara ışık tutmasını diliyorum."
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