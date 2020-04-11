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İnfaz koruma memurları izolasyon süreci sonrası alkışlarla evlerine uğurlandı

Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında vardiya sistemi değişen infaz koruma memurları, görev ve izolasyon sürecinin ardından alkışlarla evlerine gönderildi.

Kemal Özdemir   | 11.04.2020
İnfaz koruma memurları izolasyon süreci sonrası alkışlarla evlerine uğurlandı Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Bilim Kurulunun tavsiye kararları üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından infaz koruma memurları, yurt genelinde olduğu gibi Erzincan'da da üçlü vardiya sistemiyle görev yapmaya başladı. 


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Görev süresinin ardından 15 günlük periyotlar halinde kurumda ve yurtlarda izolasyona tabi tutulan infaz koruma memurları, vardiyalı sistemle ailelerinden 25 gün uzakta görev yapıyor.

Kentteki ceza infaz kurumunda, görev ve izolasyon süreci sona eren memurlar, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek ve cezaevi yönetimi tarafından alkışlarla uğurlandı.

Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un tüm dünyayı tehdit ettiğini söyledi.

Türkiye'de de ciddi anlamda salgınla mücadele edildiğini anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak temeldeki amacımız, infaz koruma memurlarına bu virüsün bulaşmasını engellemek. Tabii buradaki bir başka amacımız da mahkumlara bu virüsün sirayet etmesini önlemek. Bu sebeple farklı bir çalışma usulü getirdik. Bu çalışma usulü de yoğunluğumuzu inanılmaz derecede artırdı. Jandarmamız ve infaz koruma memurlarımız yoğun çalışıyor. İnfaz koruma memurlarımız neredeyse mahkumlarla birlikte yaşama noktasına gelmişlerdi. Bütün mesailerini ve vakitlerini burada geçirdiler."

Çiçek, görev ve izolasyon dönemini tamamlayan infaz koruma memurlarını, vardiyaları başlayan diğer personelle değiştirdiklerini belirterek, "Biz ilk vardiyamızı yolcu ederken, onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına burada onlarla birlikte olduk. Kendilerine emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.

İnfaz koruma memuru Köksal Ertunç da Kovid-19 salgını nedeniyle ülkenin zor günler geçirdiğine işaret ederek, "Bu süreçte bizlere düşen görev ceza infaz kurumlarını izole ederek salgının yayılmasını engellemek. Bu kapsamda 10 günlük bir nöbet süreci ve ardından izolasyon süreci geçirdik. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için her zaman göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

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