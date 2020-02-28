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İletişim Başkanı Altun: Erdoğan ve Putin en kısa sürede yüz yüze görüşecek

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmelerinin kararlaştırıldığını belirtti.

Ferdi Türkten   | 28.02.2020
İletişim Başkanı Altun: Erdoğan ve Putin en kısa sürede yüz yüze görüşecek

Ankara

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmelerinin kararlaştırıldığını belirtti.

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