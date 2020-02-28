İletişim Başkanı Altun: Erdoğan ve Putin en kısa sürede yüz yüze görüşecek
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmelerinin kararlaştırıldığını belirtti.
Ankara
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmelerinin kararlaştırıldığını belirtti.
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