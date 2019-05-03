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İki kuyumcuyu öldüren polise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Mersin'de bir kuyumcudaki soygunda iş yeri sahibi ile çalışanını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık polis memuruna, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Serkan Avcı   | 03.05.2019
İki kuyumcuyu öldüren polise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Mersin

Mersin'de bir kuyumcuda soygun gerçekleştirip, iş yeri sahibi ile çalışanını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık polis memuru, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk celsesine, tutuklu polis memuru Vedat Çöl, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı.

Duruşmada, soygunda hayatını kaybeden iş yeri sahibi Mustafa Serpin ile çalışanı Alper Tazegül'ün ailesi ve tarafların avukatları da yer aldı.

Esasa ilişkin savunması istenen sanık, borçları yüzünden psikolojik rahatsızlık geçirdiğini iddia ederek, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ayrıca yağma suçundan da 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Merkez Akdeniz ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Üçel Kuyumcusu'na gelen polis memuru Vedat Çöl, kendisine direnen çalışan Yasin Tazegül ve kuyumcu Mustafa Serpil'i öldürdükten sonra bir miktar altını alıp kaçmıştı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlının olay anında maske taktığını ve elinde de eldiven bulunduğunu belirlemiş, şüphelinin kaçış güzergahlarındaki görüntülerinden yola çıkarak, zanlıyı evinde yakalamıştı.

Gözaltına alınan polis memuru, daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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