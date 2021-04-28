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İGA'dan yurt dışı yolcularına uyarı: 'Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir'

Abidin Mutlu Bozdağ   | 28.04.2021
İGA'dan yurt dışı yolcularına uyarı: 'Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir'

Istanbul

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta, yurt dışına çıkmayı ya da yurt dışından gelmeyi planlayan yolculardan seyahat izin belgesi istenmeyeceğini duyurdu.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir. Yurt dışından gelecek veya yurt dışına seyahat planı olan yolcularımız, izin belgesi gerekmeksizin varış ülkesi şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir."

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