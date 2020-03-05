İdlib şehitleri Uzman Onbaşı Akman ve Coşkun son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman ve Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun cenazesi toprağa verildi.
Ankara
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.
Şehidin 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanlığındaki askeri hastaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Denizli Büyükşehir Belediyesinin cenaze nakil aracıyla Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi TOKİ evlerindeki baba ocağına getirildi.
Anne Gülseren Akman, şehit oğlunun naaşına sarılarak, "Canım oğlum, seni üzdüysem beni affet. Seni çok seviyorum. Ağlamayın, o kimse ağlamasın isterdi. Rüyalarıma gir, canım oğlum, seni çok seviyorum." dedi.
Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde şehidin babası Suat, annesi Gülseren ve kardeşi Cemile Akman taziyeleri kabul etti.
İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda top arabasına taşındı.
Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.
Bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.
Cenaze törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.
Törende şehidin İdlib'de birlikte görev yaptığı, ayağından yaralanarak gazi olan arkadaşı Arif Yaman da koltuk değnekleriyle hazır bulundu.
Şehit Coşkun Elazığ'da defnedildi
Şehit düşen Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun da memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.
Elazığ'daki Mevlana Camisi'nde düzenlenen törenin ardından cenaze aracıyla Baskil ilçesinin Karaali köyüne getirilen şehit Coşkun'un (26) naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, ağabey Hasan Coşkun'a şehidin emaneti Türk bayrağını öperek teslim etti.
Ağabey Hasan Coşkun da "Biz hakkımızı helal ettik. Sizler de hakkınızı helal edin. Vatan sağ olsun." dedi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da ağabey Coşkun'a şehidin fotoğrafını verdi.
Cenaze törenine, şehidin babası Ahmet Coşkun, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, Zülfü Tolga Ağar, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.