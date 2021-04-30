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İçişleri Bakanlığından 'yanlış bilgilendirme' ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 30.04.2021
İçişleri Bakanlığından 'yanlış bilgilendirme' ile ilgili açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kısıtlamalara yönelik bilgilendirmelerin resmi olarak Bakanlık, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ise valilikler tarafından ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Bunlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istenen açıklamada, "Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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