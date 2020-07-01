İçişleri Bakanlığı: Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu." ifadeleri kullanıldı.
Ankara
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.