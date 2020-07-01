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İçişleri Bakanlığı: Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 01.07.2020
İçişleri Bakanlığı: Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu

Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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