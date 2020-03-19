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İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 19.03.2020
İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda Norveç uyruklu bir yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi.

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