İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı vefat etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis (79), bir süredir tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşamını yitirdi.
Samsun/Ankara
Reis'in cenazesinin yarın Darboğaz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun, Hakk'ın rahmetine kavuşan muhterem dayısı Selami Reis Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Soylu'ya başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyefendinin Hakk'a yürüyen muhterem dayısı Selami Reis'e Allah'tan rahmet, Bakanımıza, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.