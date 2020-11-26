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Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: Terörle mücadelede ilk kez tünelin ucuna bu kadar yaklaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır." açıklamasında bulundu.

Orhan Onur Gemici,Muhammed Boztepe   | 26.11.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Terörle mücadelede ilk kez tünelin ucuna bu kadar yaklaştık

TBMM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü bildirdi.

Bakan Soylu, bu yılki operasyonlarda 809 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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