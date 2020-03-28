Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Valisi Şahin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: Özel araçlardaki vatandaşlarımızın sağlık durumlarını kontrol eden sistem illerimize kuruldu

İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk." dedi.

Ferdi Türkten   | 28.03.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Özel araçlardaki vatandaşlarımızın sağlık durumlarını kontrol eden sistem illerimize kuruldu

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var." dedi.

Kovid- 19 salgınana yönelik alınan tedbirler kapsamında özel araçlardaki vatandaşlarında sağlık kontrolünden geçeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk." 

İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 7'ye çıktı, sınır geçişleri kapatıldı
Rusya'da Kovid-19'un tedavisi için yöntem geliştirildiği iddia edildi
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 639'a yükseldi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 117'ye ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 önlemleri artıyor

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Özel araçlardaki vatandaşlarımızın sağlık durumlarını kontrol eden sistem illerimize kuruldu

İçişleri Bakanı Soylu: Özel araçlardaki vatandaşlarımızın sağlık durumlarını kontrol eden sistem illerimize kuruldu