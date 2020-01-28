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Elazığ İcadiye mahallesinde riskli binanın yıkımına devam ediliyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenliyor Elazığ'daki deprem anı ve yıkılan bina güvenlik kamerasında
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Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün kişilerin hesaplarına gönderilecek

Elazığ'daki depremle ilgili, İçişleri Bakanı Soylu, "İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek." dedi.

Esin Işık   | 28.01.2020
İçişleri Bakanı Soylu: İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün kişilerin hesaplarına gönderilecek

Ankara

Elazığ'daki depremle ilgili, İçişleri Bakanı Soylu, "İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Soylu, "Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz." diye konuştu.

"Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı"

Elazığ depreminin yaşanmasının hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşan ve elleriyle kazarak enkazdan depremzedeleri kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu, "Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı." dedi.

"Hayvanların dağıtımına Jandarma tarafından bugün başlanacak"

Soylu, Elazığ'daki depremde hayvanları telef olanlar için getirilen hayvanların dağıtımına Jandarma tarafından bugün başlanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: Hastanelerde 70 yaralı mevcut

Sağlık Bakanı Koca, "Hastanelerde takibini yaptığımız 70 yara söz konusu, 9'unu yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum hasarlı bin sayısını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var." dedi.

"10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşa edeceğiz"

Kurum, "Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sürsürü Mahallesiyle ilgili, "10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız." diye konuştu.

"Yeni konutlar yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek"

Bakan Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.

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