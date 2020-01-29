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İçişleri Bakanı Soylu: Elazığ ve Malatya'da okullar 10 Şubat'ta açılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak." dedi.

Ahmet Caner Baysal   | 29.01.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Elazığ ve Malatya'da okullar 10 Şubat'ta açılacak

Elazığ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak." dedi.

Soylu, "Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim." İfadelerini kullandı.

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