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İçişleri Bakanı Soylu: Bakan Albayrak ile ilgili hakaret içerikli paylaşım yapanlar gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapanların gözaltına alındığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 01.07.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Bakan Albayrak ile ilgili hakaret içerikli paylaşım yapanlar gözaltına alındı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız."

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