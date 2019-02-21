Hindistanlı turistlerin Türkiye'ye ilgisi arttı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında geçen yıl 2017'ye göre yüzde 80 artış olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'i ziyaret ederek, turizm potansiyelini gözlemleyen Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bhattacharyya, Palandöken'de eğitmenler eşliğinde kayak yaptığını ifade ederek, Erzurum'u çok beğendiğini ve hayran kaldığını belirtti.

Ülkesinde de yüksek rakımlı dağlar olduğunu anlatan Bhattacharyya, şöyle konuştu:

"Hindistan oldukça yüksek dağların olduğu bir ülke. Yaz aylarında oradaki arkadaşlarla doğa yürüyüşleri yapıyorum. Oradaki dağların yüksekliği 6 bin metreyi buluyor. O kadar yüksekliğe çıkmışlığım da var. Japonya'da da bu işi arkadaşlarla denedim. Normalde bir yere tatile gittiğimizde çocuklarım kayak yapıyor, biz eşimle oturup onları izliyoruz. Erzurum'u gördükten sonra bu işi değiştirmeyi düşündüm ve çok güzel bir eğitmenle burada bir saatlik kayak eğitimi aldım. Henüz en zirveden kayacak değilim ama bu işin üstüne gideceğim."

Bhattacharyya, Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının arttığına vurgu yaparak, "Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında 2017'ye göre 2018'de yüzde 80 artış oldu." dedi.

Palandöken'in kayak için çok güzel pistlere sahip olduğunu vurgulayan Bhattacharyya, "Gerçekten Palandöken'de inanılmaz büyüleyici bir ortam var. Hindistan'da böyle birçok yerimiz var. Hindistanlı turistler, genellikle Avrupa'ya gidiyor veya Himalayalar'da kayak yapıyor ama burası yeni bir destinasyon olabilir çünkü çok güzel bir doğaya sahip. Buradan insanların da Hindistan'a gelmesini istiyoruz ve böylece birbirimizi daha yakından tanıyabiliriz." diye konuştu.

Erzurum'un tarihi açıdan çok zengin bir şehir olduğuna işaret eden Bhattacharyya, kentin Roma İmparatorluğu döneminden bu yana birçok kültürü içerisinde barındırdığını anlattı.

Doğu Anadolu için "turizm paketi" önerisi

Hindistanlı turistlerin genelde İstanbul, Kapadokya ve Antalya'yı tercih ettiğini anımsatan Bhattacharyya, şunları kaydetti:

"Erzurum, Van Gölü, Kars, turistler için bir paket halinde sunulabilir ve bu, Hindistanlı turistlerin de ilgisini çekecektir ayrıca Karadeniz de bu anlamda çok zengin bir potansiyele sahip, buraların değerlendirilmesi lazım. Geçen ay Hindistan'dan gelen 60 tur operatörüyle İstanbul'da bir toplantı yaptık. Tur operatörlerinin bir arada çalışması önemli. Eğer Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili tur operatörleri bir paket sunabilirse, turist sayısında ciddi artış olacaktır."