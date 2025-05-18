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Dünya

Hint askeri öğrenciler, Everest'in zirvesine tırmanışı tamamladı

Hindistan Ulusal Askeri Öğrenci Birliği (NCC) ekibinden 10 kişinin, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nın tepesine ulaştığı duyuruldu.

Yasin Yorgancı  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Hint askeri öğrenciler, Everest'in zirvesine tırmanışı tamamladı

Ankara

Hindistan Basın Bilgi Bürosu (PIB), yaş ortalaması 19 olan Hint askeri öğrencilerin, Everest'in zirvesine ulaşmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, 5 kız 5 erkekten oluşan Hint takımın Everest'in zirvesine ulaştığı aktarıldı.

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Öte yandan Pakistan merkezli Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan vatandaşı Sirbaz Khan da bugün Everest'in zirvesine ulaştı. Khan, bu başarıyla Everest'e çıkan ilk Pakistan vatandaşı olarak kayda geçti.

Dağcıların dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanışı

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'ndaki dağcılar, hava koşullarının elverişli olacağı tahmin edilen 18-19 Mayıs tarihlerinde zirve denemesi yapmaya başlamıştı.

Kötü hava koşulları nedeniyle Everest'e tırmanan iki dağcının hayatını kaybetmesinin ardından ekipler, hava koşullarının geçici olarak uygun hale geldiği kısa zaman dilimini (hava penceresi) yakalamak için zamanla yarışıyor.

İngiliz dağcı Kenton Cool, Everest Dağı'nın zirvesine bugün, 19. kez tırmanışını tamamlamış, bir kez daha kendi rekorunu yenilemişti.

Cool'un yanı sıra Everest'e en çok tırmanan Nepalli sherpa (yerli rehber) Kami Rita, zirveye tam 30 kez ulaşan tek kişi olarak biliniyor.

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