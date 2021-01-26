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HDP Esenyurt ilçe binasındaki operasyon çerçevesinde iki şüpheli gözaltına alındı

HDP Esenyurt ilçe binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın asılı bulunan afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için düzenlenen operasyonda iki şüpheli, dijital verilerin incelenmesinin ardından gözaltına alındı.

Mustafa Hatipoğlu   | 26.01.2021
HDP Esenyurt ilçe binasındaki operasyon çerçevesinde iki şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonda ele geçirilen dijital verileri inceledi.

Verilerden yeni deliller elde eden polis ekipleri, operasyon günü emniyette ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K'yi "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütüne ait bez parçası, yasaklı yayın, bilgisayar ve dijital veriler ele geçirildi.

Operasyon geçmişi

Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine operasyon düzenlenmişti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına giren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 saatlik arama sonucu ele geçirilen evrak ve dokümanları emniyete götürmüştü.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade veren Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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