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Hatay'daki Ermeni asıllı vatandaşlar 1915 olaylarına ilişkin iddialardan üzüntü duyuyor

Vakıflı Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Çapar, "Aleviler, Sünniler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, Türkler, Ermeniler, Araplar, Kürtler, Museviler, yüzyıllardır bir arada, komşuluk, arkadaşlık ilişkileri paydasında beraber yaşıyoruz." dedi.

Songül Sahilli   | 24.04.2021
Hatay'daki Ermeni asıllı vatandaşlar 1915 olaylarına ilişkin iddialardan üzüntü duyuyor

Hatay

Vakıflı Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, 1915 olaylarına ilişkin iddiaların her yıl bu dönemde dile getirildiğini belirterek, üzüntü duyduklarını söyledi.

Çapar, AA muhabirine, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Vakıflı Mahallesi'nin, Türkiye'de Ermeni asıllı vatandaşların toplu yaşadıkları tek mahalle olduğunu kaydetti.

Türkler ile Ermeniler, Hristiyanlar ile Müslümanların bir arada nasıl yaşadığını çok iyi anlatabileceğini ifade eden Çapar, şunları dile getirdi:

"Hatay'da, Samandağ'da ve Vakıflı Mahallesi'nde Aleviler, Sünniler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, Türkler, Ermeniler, Araplar, Kürtler, Museviler, yüzyıllardır bir arada, komşuluk, arkadaşlık ilişkileri paydasında beraber yaşıyoruz. Müslümanlar ile Hristiyanların bir arada yaşaması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden mutlaka Türkiye'yi ve Hatay'da bulunan bu toprakları görmeleri, tanımaları gerektiğine inanıyorum.

Bu hastalığın da ilacı budur. Bu açıdan gelip bu ortamı görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu konular her sene bu dönemde dile geliyor, üzüntü duyuyoruz. Dediğim gibi ülkenin siyasetlerine karışamayız, bilebildiğimiz bir mecra değil."

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