Euro
10.53
Dolar
8.69
BIST 100
1,429.12
Altın
1,870.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış törenine katılıyor.
logo
Türkiye

Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sarılmaz ile Hatay'da askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Yatkak ve Altun'un cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Lale Köklü Karagöz   | 04.06.2021
Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı

Hatay

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Necati Yatkak ve Halit Altun için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törenin ardından şehitlerin cenazeleri hava yoluyla memleketlerine gönderildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Rahmi Doğan ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19 aşılarına ilişkin iddiaları değerlendirdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı sevkiyatı durma noktasına geldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı

Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit askerler için taziye mesajı

Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi
Azerbaycan ordusu Karabağ'daki savaşta 2 bin 900 şehit verdi

Azerbaycan ordusu Karabağ'daki savaşta 2 bin 900 şehit verdi
Bitlis'te şehitler uğurlandı

Bitlis'te şehitler uğurlandı