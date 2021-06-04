Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı
Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sarılmaz ile Hatay'da askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Yatkak ve Altun'un cenazeleri memleketlerine uğurlandı.
Hatay
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Necati Yatkak ve Halit Altun için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Törenin ardından şehitlerin cenazeleri hava yoluyla memleketlerine gönderildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Rahmi Doğan ile askeri ve mülki erkan katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.