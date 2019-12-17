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Hakkari'de tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında tuzaklanmış patlayıcı ve RPG-7 mühimmatı ele geçirildi.

Sayim Harmancı   | 17.12.2019
Hakkari'de tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Bu kapsamda, ekiplerce dün yapılan çalışmalarda Çukurca ilçesi Gündeş mezrası kırsalında tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve 3 RPG-7 mühimmatı bulundu.

Ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat, imha edildi.

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