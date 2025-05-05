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Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları söküldü, seralar zarar gördü

Hakkari'nin Derecik ve Şemdinli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü, seralar ve ağaçlar zarar gördü.

Sayim Harmancı  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları söküldü, seralar zarar gördü

Hakkari

Şemdinli'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanakla zaman zaman dolunun da yağdığı ilçenin Günyazı köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.

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Derecik ilçesinde de şiddetli rüzgardan dolayı farklı mahallelerdeki bazı ev, tandırevi, odunluk, okul ve spor tesislerinin çatıları ile seralar zarar gördü.

Gürmeşe Mahallesi'nde yerinden sökülen bir evin çatısının isabet ettiği kamyonet zarar gördü, bazı ağaçlar devrildi.

İlçe belediyesi tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu, zarar gören ev ve kurumlara bağlı yapılarda incelemelerde bulundu.

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